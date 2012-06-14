Лукашенко ще рік не поїде у Вашингтон: США продовжили санкції

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Білого дому.

Влітку 2006 року США заблокували власність та активи 10 керівників Білорусі, включаючи Президента Олександра Лукашенка, голову КДБ Білорусі Степана Сухаренка, голови Державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського, міністра внутрішніх справ Володимира Наумова, заступника глави Адміністрації Президента Білорусі Наталії Пяткевич та інших.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі все ще є надзвичайною загрозою національній безпеці США. У зв'язку з цим дія обмежень і санкцій... має тривати після 16 червня 2012 року... Згідно з чинним законодавством, я продовжую санкції на один рік", - наводить прес-служба текст листа, надісланого Президентом Бараком Обамою Конгресу США.

Б.Обама відзначив, що події в Білорусі демонструють відкат цієї країни у русі до демократії.