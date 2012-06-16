Китай відправив на орбіту жінку-космонавта

15:59, 16 червня 2012
Світ
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Ракета злетіла з території пустелі Гобі.

Космонавт Лю Ян

Перша жінка-космонавт Китаю Лю Ян разом з двома колегами-чоловіками розпочала політ у космос для майбутньої стиковки літального апарату з орбітальним космічним модулем "Тяньгун-1".

Про це повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Ракета злетіла з території пустелі Гобі.

Космонавти проведуть на орбіті тиждень, відпрацьовуючи технологію стиковки у навколоземному просторі.

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