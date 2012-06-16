Китай відправив на орбіту жінку-космонавта
15:59, 16 червня 2012Світ
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Ракета злетіла з території пустелі Гобі.
Лю Ян - перша китайська жінка-космонавт
Перша жінка-космонавт Китаю Лю Ян разом з двома колегами-чоловіками розпочала політ у космос для майбутньої стиковки літального апарату з орбітальним космічним модулем "Тяньгун-1".
Про це повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.
Ракета злетіла з території пустелі Гобі.
Космонавти проведуть на орбіті тиждень, відпрацьовуючи технологію стиковки у навколоземному просторі.
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