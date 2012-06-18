В Японії стався потужний землетрус

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

За даними американських сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих у неділю о 05.32 за місцевим часом, знаходився за 115 кілометрів від міста Моріока. Осередок землетрусу залягав на глибині 31,8 кілометра.

Даних про руйнування і потерпілих поки що не надходило, загрози цунамі не оголошувалося.

Як повідомлялося, в березні 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Він викликав потужне цунамі, загинули і зникли безвісти понад 19 тис. чоловік. Стихійне лихо стало причиною великомасштабної аварії на АЕС "Фукусіма-1", на якій стався витік радіації в атмосферу і морську воду.