Чотири вертольоти гасять пожежу в Москві
22:07, 19 червня 2012Світ
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У Москві чотири вертольоти МНС гасять пожежу в адміністративно-виробничому складському приміщенні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС.
«На місці пожежі працюють три вертольоти Ка-32 і вертоліт Мі-26, обладнані водозливними пристроями», - йдеться в повідомленні. Вже здійснено понад 10 скидів води.
Пожежі, що виникла за адресою: Ільменський проїзд, 4, присвоєно другий номер складності за п'ятибальною шкалою. Існує загроза переходу вогню на сусідню будівлю.
За останніми даними, площа пожежі становить 1 тис. квадратних метрів.
На місці події працюють 15 пожежно-рятувальних підрозділів.
Даних про постраждалих немає.
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