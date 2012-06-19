Чотири вертольоти гасять пожежу в Москві

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС.

«На місці пожежі працюють три вертольоти Ка-32 і вертоліт Мі-26, обладнані водозливними пристроями», - йдеться в повідомленні. Вже здійснено понад 10 скидів води.

Пожежі, що виникла за адресою: Ільменський проїзд, 4, присвоєно другий номер складності за п'ятибальною шкалою. Існує загроза переходу вогню на сусідню будівлю.

За останніми даними, площа пожежі становить 1 тис. квадратних метрів.

На місці події працюють 15 пожежно-рятувальних підрозділів.

Даних про постраждалих немає.