Сьогодні Віктору Цою виповнилося б 50

У Петербурзі в четвер відзначать 50-річчя легендарного рок-музиканта Віктора Цоя, шанувальники принесуть на його могилу квіти, а в котельні, де він працював кочегаром, пройде масштабний фестиваль.

У паркунеподалікБогословськогокладовища,депохованийЦой,будевстановлена​​сцена, наякійвідбудетьсяконцертрок-груп,пишеРІА "Новости".



ПісніВіктораЦояу виконаннісимфонічногооркеструДержавногоЕрмітажуі гітаристагрупиЮріяКаспарянапрозвучать також у петербурзькомуконцертномузалі "Жовтневий".Середспеціальнихгостей -режисерфільму"Асса" СергійСоловйов, авторфільму"Голка"РашидНугманові синмузикантаОлександрЦой.



Не меншешанувальниківрок-зіркизберуться ів колишнійкотельнінавул.Блохіна, девсередині80-хЦойпрацювавкочегаром.Заразтут розташованийрок-клуб "Камчатка", дечастопроходятьконцерти рок-музикантів - відомих іпочатківців, - авденьйого 50-річчятут відбудетьсямасштабнийфестиваль.



ЦойзагинуввЛатвіївавтокатастрофі 15серпня 1990 року,закількадесятківкілометріввідРиги.За офіційноюверсією,музикантзаснувзакермом.

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