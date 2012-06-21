Сьогодні Віктору Цою виповнилося б 50
У Петербурзі в четвер відзначать 50-річчя легендарного рок-музиканта Віктора Цоя, шанувальники принесуть на його могилу квіти, а в котельні, де він працював кочегаром, пройде масштабний фестиваль.
У паркунеподалікБогословськогокладовища,депохованийЦой,будевстановленасцена, наякійвідбудетьсяконцертрок-груп,пишеРІА "Новости".
ПісніВіктораЦояу виконаннісимфонічногооркеструДержавногоЕрмітажуі гітаристагрупиЮріяКаспарянапрозвучать також у петербурзькомуконцертномузалі "Жовтневий".Середспеціальнихгостей -режисерфільму"Асса" СергійСоловйов, авторфільму"Голка"РашидНугманові синмузикантаОлександрЦой.
Не меншешанувальниківрок-зіркизберуться ів колишнійкотельнінавул.Блохіна, девсередині80-хЦойпрацювавкочегаром.Заразтут розташованийрок-клуб "Камчатка", дечастопроходятьконцерти рок-музикантів - відомих іпочатківців, - авденьйого 50-річчятут відбудетьсямасштабнийфестиваль.
ЦойзагинуввЛатвіївавтокатастрофі 15серпня 1990 року,закількадесятківкілометріввідРиги.За офіційноюверсією,музикантзаснувзакермом.