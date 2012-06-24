Вибори в Єгипті виграв ісламіст

Кандидат від асоціації "Брати-мусульмани" Мухаммед Мурсі переміг на перших після повалення Хосні Мубарака виборах глави держави в Єгипті, повідомив у суботу голова Вищої комісії з виборів президента Фарук Султан.

За його словами, за Мурсі проголосували 13,23 мільйона виборців, що склало 51,7% від загального числа тих, хто проголосував.

Його суперник - генерал ВПС і екс-прем'єр Ахмед Шафік - набрав 12,35 мільйона голосів, або 48,3%.

РІА «Новости»