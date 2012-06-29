Столиця Чечні може отримати звання "Місто воїнської слави"

Столиця Чечні м.Грозний може офіційно стати "Містом воїнської слави".

Їївнесенодо спискудесятиміст-кандидатівнаце звання,якийбудерозглянутодо 4липня 2012 року.Про цеповідомляєпрес-службакерівництваЧечніз посиланнямназаявузаступникаголови управлінняпрезидентаРосіїз питаньдержавної службиі кадрівСергіяСавченка.



Торік зініціативою проприсвоєнняГрозномузвання"Місто військовоїслави"до керівництваРФзвернуласяПівнічно-Кавказькапарламентськаасоціація.ГлаваЧечніРамзанКадировпідтримавце звернення.

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