Столиця Чечні може отримати звання "Місто воїнської слави"
19:03, 29 червня 2012Світ
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Столиця Чечні м.Грозний може офіційно стати "Містом воїнської слави".
Їївнесенодо спискудесятиміст-кандидатівнаце звання,якийбудерозглянутодо 4липня 2012 року.Про цеповідомляєпрес-службакерівництваЧечніз посиланнямназаявузаступникаголови управлінняпрезидентаРосіїз питаньдержавної службиі кадрівСергіяСавченка.
Торік зініціативою проприсвоєнняГрозномузвання"Місто військовоїслави"до керівництваРФзвернуласяПівнічно-Кавказькапарламентськаасоціація.ГлаваЧечніРамзанКадировпідтримавце звернення.
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