Головування в ЄС переходить Кіпру

Головування в Європейському Союзі сьогодні переходить до Кіпру.

Це одна з найменших країн ЄС - населення Республіки Кіпр налічує лише близько 800 тисяч людей, повідомляє радіо «Свобода».

Головування в ЄС в умовах боргової кризи в єврозоні переходить до держави, яка саме днями заявила про готовність звернутися по фінансову допомогу до інших країн єврозони і Міжнародного валютного фонду.

За оцінками експертів, Кіпру необхідно близько 10 мільярдів євро.

Нинішні проблеми в його економіці безпосередньо пов`язані з борговою кризою в Греції.

Проти головування Кіпру в ЄС різко заперечувала Туреччина, що має статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Туреччина - єдина країна світу, що визнає самопроголошену Республіку Північний Кіпр, утворену в 1974 році турецькою громадою острова.

Анкара пообіцяла упродовж півроку бойкотувати всі заходи, організовані під егідою головування Кіпру в ЄС, звинувачуючи владу Республіки Кіпр у небажанні вести переговори з турецькою громадою.