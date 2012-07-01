Прем'єр Румунії відмовився подавати у відставку через скандал про плагіат

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, В.Понта заявив сьогодні журналістам, що "Бесеску мстить" за те, що глава Кабінету міністрів очолив делегацію країни на минулому саміті Євросоюзу.

"Висунуті проти мене звинувачення незаконні і організовані наближеними Президента, які вирішили піддати мене репресіям за участь у саміті Ради ЄС. Я доведу перед лицем комісії з етики Міністерства освіти, що я дотримувався всіх правил при написанні роботи. Не може бути й мови про мою відставку", - заявив В.Понта.

Скандали, пов`язані із звинуваченнями на адресу представників найвищих ешелонів влади в плагіаті, не стихають у Румунії другий місяць. Наприкінці минулого тижня Національна атестаційна комісія опублікувала висновок, в якому сказано, що із 400 сторінок докторської дисертації прем`єр-міністра 85 виявилися скопійованими повністю, зокрема й наукові висновки.

Виконуючий обов`язки міністра освіти Лівіу Поп зазначив, що цей висновок комісії не має юридичної сили, оскільки був прийнятий без необхідного кворуму.