Ліберали заявляють, що перемогли ісламістів на виборах у Лівії

Союз національних сил колишнього прем'єр-міністра Махмуда Джібріля стверджує, що за його кандидатів подано більшість голосів на перших після повалення режиму Муамара Каддафі загальних виборах в країні. За попередніми підсумками підрахунків голосів у великих містах, у тому числі Тріполі та Бенгазі, "Союз національних сил" лідирує зі значним відривом, передає France 24.



Скільки точно місць у парламенті отримають ліберали і їх суперники, серед яких переважають ісламісти, поки, проте, невідомо. Попередні підсумки виборів будуть озвучені не раніше вечора понеділка, 9 липня, а оприлюднення остаточних результатів голосування очікується не раніше, ніж за тиждень.



Явка виборців склала, за попередніми оцінками, близько 63 відсотків.



За даними центральної виборчої комісії країни, в день голосування «через факти саботажу» не змогли відкритися більше 20 виборчих дільниць, переважно в східних районах. Там же напередодні люди виходили на протестні акції з закликом бойкотувати вибори. Були збройні напади на виборчі дільниці. Жителі сходу Лівії незадоволені тим, що в парламенті на їхніх депутатів припадає 60 мандатів, а на представників заходу країни - більше ста.



Лівія, зауважує РосБізнесКонсалтинг, таким чином стане першою державою з тих, які пережили "арабську весну", де більшість у парламенті отримають не ісламістські, а ліберальні партії. У сусідніх Тунісі та Єгипті, де внаслідок революцій 2011 р. також були повалені старі режими, до влади прийшли саме ісламісти.