Нафта дорожчає через зниження американських запасів

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.34 зросла на 0,38 долара, або на 0,45%, - до 84,29 долара за барель, пише РІА «Новости».

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,37 долара, або на 0,38%, - до 98,34 долара за барель.

За даними API, опублікованими минулої ночі, запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 695 тисяч барелів. Міненерго США, за прогнозами аналітиків, може в середу повідомити про скорочення показника на 1,38 мільйона барелів.

"Ринок хоче бачити дані, що свідчать про продовження зниження запасів нафти в США, - наводить агентство Bloomberg слова головного ринкового аналітика CMC Markets у Сіднеї Ріка Спунер (Ric Spooner). - Якщо це буде відбуватися, ми зможемо побачити підвищення активності, що підтримає ціни на товар ".