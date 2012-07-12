З Польщі депортуються 29 громадян України

Прес-секретар Надобжанського відділу Польської прикордонної служби Анна Галлон повідомила УНІАН, що прикордонники видали рішення про депортацію 29 громадян України.

Водночас, за її словами, українці, яким видано таке рішення, мають змогу завершити роботу та отримати зарплату, оскільки зобов'язані залишити Польщу впродовж 14 днів.

За словами А.Галлон, з червня цього року запроваджено зміни, які дозволяють іноземцям, що опинилися у подібній ситуації, писати заяву на викреслення їх зі списку осіб, яким заборонено в'їзд до Польщі через таке порушення, значно швидше. "Немає жодних вказівок по термінах. Може бути одразу (викреслено з такого списку після подання)", - відзначила вона.

Як сказала А.Галлон, роботодавець за порушення правил працевлаштування іноземців має сплатити штраф.

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Громадяни України можуть працювати у Польщі без офіційного дозволу, який є необхідним документом для легальної роботи, з 20 липня 2007 року за умови реєстрації роботодавцем заявки на роботу.

Водночас за цією спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі не довше, ніж 6 місяців у році, і мусять працювати на того самого роботодавця, який оформив заявку.

За спрощеною системою можуть працювати також громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови.