У Молдові значно зросла тривалість життя

У Національному бюро статистики РосБізнесКонсалтингу уточнили, що, починаючи з 2000 р., в країні спостерігається постійне збільшення тривалості життя, за винятком 2005-го, коли був високий рівень загальної та малюкової смертності. В 2011-м тривалість життя досягла найбільшого значення за 12 років і склала 70,9 року для всього населення, зокрема для чоловіків - 66,8 і для жінок - 74,9 року (на рік раніше, відповідно, 69,1, 65 і 73,4 року).

Як відзначають в Національному бюро статистики, значне зростання тривалості життя обумовлений зниженням рівня загальної смертності (до 11 померлих на 1 тис. жителів), а також зниженням малюкової смертності, рівень якої склав 10,9 померлих у віці до одного року на 1 тис. народжених живими.

За статистикою, в Молдові жінки живуть на 8 років довше чоловіків. Середня тривалість життя городян вища, ніж у сільській місцевості - різниця склала 3,59 року, як для чоловіків, так і для жінок.