Генсек ООН закликав «діями» покласти край насильству в Сирії

Він виступив з таким закликом після того, як у четвер в одному з сіл провінції Хама на заході центральної частини Сирії загинули, за різними даними, від 200 до 250 людей, значною мірою цивільних, пише Радіо Свобода.

У п’ятницю ті події засудив і спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан. Він заявив, що глибоко вражений тим, що для нового масового вбивства були використані танки і вертольоти.

Голова місії спостерігачів ООН у Сирії генерал Роберт Муд тим часом підтвердив у п’ятницю ж, що в боях за село Тремсе, які точилися в четвер, дійсно брали участь механізовані частини і вертольоти, що їх нині мають тільки урядові війська.

Засудила той напад у п’ятницю й Росія. Як йдеться в заяві речника МЗС, у Росії, не випереджуючи очікуваного розслідування, вважають, що цей злочин вигідний «силам, які не шукають миру, а прагнуть міжконфесійної ворожнечі й громадянського конфлікту».

Влада Сирії, як і раніше опозиція, теж повідомила в п’ятницю про це масове вбивство. Уряд стверджує, що жертвами кровопролиття, яке сталося в четвер увечері, стали близько 50 людей, а скоїли напад неназвані «терористичні банди». Влада Сирії відкидає свою причетність.

Сирійська опозиція заявляє, що загинули понад 200 людей, а, можливо, й до 250, а причиною смерті стали, як і в попередніх таких масових убивствах, бойові дії урядових сил проти військ опозиції з застосуванням танків і вертольотів, а потім різанина, вчинена членами проурядових ополчень, відомих як «шабіха».