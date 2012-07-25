Лідер КНДР Кім Чен Ин одружився

Раніше північнокорейські ЗМІ кілька разів демонстрували кадри різних заходів, на яких Кім Чен Ин був присутній у товаристві невідомої молодої жінки, зазначає РІА «Новости».

Кім Чен Ин став керівником партії і держави після смерті свого батька Кім Чен Іра у грудні 2011 року.

Ким Чен Ір, який помер у віці 69 років від серцевого нападу під час поїздки по КНДР, у 1994 році успадкував владу від свого батька Кім Ір Сена - основоположника доктрини "чучхе", яка передбачає покладання на власні сили, і першого президента Північної Кореї.