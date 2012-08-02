Польща дякує Україні за допомогу в Сирії

Як повідомила УНІАН прес-служба польського МЗС у середу, літак з близько 220 громадянами України та поляками прибув увечері до Києва.

«Я б хотів висловити свою найщирішу вдячність за рішення посприяти евакуації польських громадян з Алеппо. Завдяки цій допомозі група поляків могла сісти на літак та безпечно добереться додому", - написав Р.Сікорський у листі, текст якого має у розпорядженні УНІАН.

Серед евакуйованих польських громадян - шестеро жінок та їх дев'ятеро дітей.

Прес-служба польського МЗС відзначила, що Р.Cікорський також окремо подякував іншим дипломатам, котрі сприяли евакуації.

Як повідомляв УНІАН, Польща з минулої п'ятниці тимчасово призупинила діяльність свого посольства у Сирії через загострення внутрішньої ситуації в країні та евакуювала звідти своїх дипломатів.