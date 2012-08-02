США посилять допомогу сирійським повстанцям

Про це повідомляють американські телекомпанії, посилаючись на джерела в Білому Домі. Офіційно адміністрація Обами не підтверджує і не спростовує існування такого розпорядження, зауважує Радіо Свобода.

Сполучені Штати раніше заявляли, що не готові постачати сирійським повстанцям зброю - побоюючись, що та потрапить до рук радикальних ісламістських угруповань. Вашингтон надає сирійській опозиції політичну підтримку, закликаючи до негайної відставки президента Сирії Башара Асада.

У великому місті Алеппо на півночі країни вже майже тиждень тривають бої між урядовими силами і повстанцями. Повідомляється про використання танків і артилерії.

Генеральна асамблея ООН, як повідомляється, в п'ятницю може винести на голосування проект резолюції щодо Сирії, в якому міститься заклик до відставки Асада та формування перехідного уряду. Проект запропонувала група арабських країн.