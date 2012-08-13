США запевнили Ізраїль, що підтримають його у війні з Іраном

США не зможуть проігнорувати ірано-ізраїльську війну і будуть зобов'язані підтримати свого близькосхідного союзника. Відповідну інформацію передали керівництву Ізраїлю представники Республіканської і Демократичної партій США, пише Дзеркало тижня.

За словами обох таборів американської політики, у разі ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану і ударів у відповідь з боку Ісламської республіки США не зможуть дозволити собі не вступити у війну.

За деякими даними, армія США або завдасть додаткових ударів по ядерних об'єктах Ірану, які будуть більш руйнівні, ніж ізраїльські, або вживатиме заходів для захисту Ізраїлю від іранських відповідних ударів, а також від дій іранських союзників.

Беньямін Нетаньяху і міністр оборони Ехуд Барак хотіли б атакувати ядерні об'єкти Ірану восени, але поки не знаходять підтримки у командування армії і спецслужб.

Між тим, керівництво Саудівської Аравії повідомило, що збиватиме ізраїльські літаки, якщо вони летітимуть до території Ірану через повітряний простір королівства.