Еквадор надав притулок Ассанжу

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Уряд вирішив надати дипломатичний притулок пану Ассанжу", - повідомив міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо, виступ якого транслювався в прямому ефірі латиноамериканського телеканалу Telesur.

"Уряд розглянув всі факти й аргументи, представлені Ассанжем. Він може бути жертвою політичного переслідування", - пояснив міністр.

Раніше британська сторона повідомила, що, яке б рішення не було прийнято щодо Ассанжа, це не змінить намірів влади Великобританії щодо засновника WikiLeaks.

Джуліан Ассанж - 41-річний громадянин Австралії в середині червня з'явився в посольство Еквадору в Лондоні з проханням про надання притулку. Він підозрюється в Швеції в згвалтуванні і сексуальних домаганнях, що нібито мали місце в серпні 2010 року. У листопаді того ж року шведські правоохоронні органи оголосили його в міжнародний розшук, щоб мати можливість допитати. Ассанжа затримали в Лондоні в грудні 2010 року. Формально Швеція не пред'явила йому ніяких звинувачень, а європейський ордер на арешт, який і послужив підставою до судового розгляду, став наслідком відмови з'явитися в поліцію та рішення покинути Швецію і виїхати до Британії. При цьому сам Ассанж і його адвокати побоюються, що в разі видачі до Швеції його екстрадиції можуть добитися США, де йому може загрожувати покарання аж до смертної кари.

За інформацією деяких ЗМІ, Еквадор запропонував Ассанжу політичний притулок ще кілька місяців тому.

Гучний скандал навколо порталу WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. У конфіденційних матеріалах, викладених на сайті 29 листопада 2010 року, містилися, зокрема, досить невтішні висловлювання на адресу світових лідерів.