Pussy Riot можуть знову судити

Як передає РІА «Новости», Кунцевський суд Москви сьогодні проведе співбесіду сторін за позовом жительки Новосибірська до учасниць панк-групи Pussy Riot, з яких вона вимагає компенсацію у розмірі 30 тисяч рублів за моральні страждання, нібито завдані їй "панк-молебном" у храмі Христа Спасителя.

Як випливає із заяви, жінка є віруючою і вважає дії учасниць панк-групи неприйнятними.

Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу РФ, під час співбесіди вирішується питання про підготовку процесу у цивільній справі, зокрема, суддя роз`яснює сторонам їхні процесуальні права і обов`язки, уточнює позовні вимоги заявника і дізнається, які є заперечення у відповідача або його представника, вирішує питання про те, чи потрібно залучати до справи співвідповідачів і третіх осіб, а також проводити експертизи. Крім того, під час співбесіди ставиться питання про те, чи можуть сторони досягти мирової угоди.

Як повідомляв УНІАН, п`ять учасниць Pussy Riot наприкінці лютого прийшли до храму Христа Спасителя в Москві і, надівши маски, провели так званий панк-молебень проти Володимира Путіна. Відеоролик з виступом було викладено в Інтернет, і він викликав великий суспільний резонанс.

17 серпня суд засудив трьох учасниць акції - Надію Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич до 2 років позбавлення волі в колонії загального режиму, визнавши їх винними в хуліганстві, здійсненому з мотивів релігійної ненависті та ворожнечі.