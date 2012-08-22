Forbes знову визнав Меркель найвпливовішою жінкою світу
Канцлер ФРН Ангела Меркель знову очолила список найвпливовіших жінок світу, що щорічно складається американським журналом "Форбс".
Редакція видання відзначає, зокрема, ключову роль, яку грає А.Меркель в пошуку шляхів виходу з європейської боргової кризи, передає ІТАР-ТАСС.
Трійка лідерів "Форбс" порівняно з минулим роком не змінилася. Друге місце, як і раніше, займає держсекретар США Хілларі Клінтон, на третьому міцно влаштувалася Президент Бразилії Ділма Роуссефф.
Замикають першу "п'ятірку" рейтингу дружина засновника корпорації "Майкрософт" Білла Гейтса - Мелінда, яка є співголовою сімейного добродійного фонду, і головний редактор газети "Нью-Йорк таймс" Джілл Абрамсон.
Канцлер ФРН займає перший рядок у списку найвпливовіших жінок вже вшосте. На цьому місці вона була чотири роки поспіль, лише в 2010 році поступилась місцем першій леді США Мішель Обамі, яка в нинішньому рейтингу опинилася сьомою. Проте вже в 2011 році А.Меркель повернула собі першість.
Цього року до списку вперше потрапили американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, а також вдова співзасновника і колишнього глави компанії "Еппл" Стіва Джобса - Лорін, яка активно займається добродійною діяльністю.
У списку "Форбс" фігурують 28 країн. Як відзначає видання, середній вік найвпливовіших жінок світу становить 55 років.
Наймолодшою в рейтингу, як і минулого року, виявилася 26-річна американська співачка Леді Гага, найстаршою - 86-річна королева Великої Британії Єлизавета II.