Forbes знову визнав Меркель найвпливовішою жінкою світу

Редакція видання відзначає, зокрема, ключову роль, яку грає А.Меркель в пошуку шляхів виходу з європейської боргової кризи, передає ІТАР-ТАСС.

Трійка лідерів "Форбс" порівняно з минулим роком не змінилася. Друге місце, як і раніше, займає держсекретар США Хілларі Клінтон, на третьому міцно влаштувалася Президент Бразилії Ділма Роуссефф.

Замикають першу "п'ятірку" рейтингу дружина засновника корпорації "Майкрософт" Білла Гейтса - Мелінда, яка є співголовою сімейного добродійного фонду, і головний редактор газети "Нью-Йорк таймс" Джілл Абрамсон.

Канцлер ФРН займає перший рядок у списку найвпливовіших жінок вже вшосте. На цьому місці вона була чотири роки поспіль, лише в 2010 році поступилась місцем першій леді США Мішель Обамі, яка в нинішньому рейтингу опинилася сьомою. Проте вже в 2011 році А.Меркель повернула собі першість.

Цього року до списку вперше потрапили американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, а також вдова співзасновника і колишнього глави компанії "Еппл" Стіва Джобса - Лорін, яка активно займається добродійною діяльністю.

У списку "Форбс" фігурують 28 країн. Як відзначає видання, середній вік найвпливовіших жінок світу становить 55 років.

Наймолодшою в рейтингу, як і минулого року, виявилася 26-річна американська співачка Леді Гага, найстаршою - 86-річна королева Великої Британії Єлизавета II.