МЗС Білорусі попередило Киргизстан через погром свого посольства в Бішкеку

Як повідомив УНІАН начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних, у зв'язку з інцидентом, що стався сьогодні біля Посольства Білорусі в Киргизії, до МЗС Білорусі був викликаний тимчасовий повірений у справах Киргизії.

«Його категорично попереджено про неприпустимість провокаційних дій, що ставлять під загрозу діяльність дипломатичного представництва і його співробітників. Білоруська сторона вимагає забезпечити надійну охорону посольства», - сказав А.Савіних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в столиці Киргизстану Бішкеку кілька десятків людей напали на посольство Білорусі, вимагаючи негайної видачі колишнього президента Курманбека Бакієва і його брата Джаниша Бакієва.

Декілька десятків чоловік закидали будівлю посольства камінням, у диппредставництві розбиті шибки. Ніхто із співробітників посольства не постраждав.

Учасники акції вимагали припинення роботи посольства і розриву дипломатичних відносин із владою Білорусі, яка "переховує вбивців".

24 серпня Киргизія відкликала з Білорусі свого посла.

Приводом для дипломатичного конфлікту стали викладені в Інтернеті фотографії брата екс-президента Ж.Бакієва, якого розшукує Інтерпол. Він був відображений біля входу в кафе «Грюнвальд» у центрі Мінська.

У квітні 2010 року в Киргизії стався державний переворот. Влада перейшла до рук тимчасового коаліційного уряду, що складається з лідерів опозиційних партій.

Загинули близько 90 чоловік, близько тисячі одержали поранення.

Екс-президент К.Бакієв, його брат і син, а також інші наближені заочно були звинувачені у масовому вбивстві і оголошені в міжнародний розшук.

К.Бакієв з неофіційною дружиною і двома дітьми прибув до Білорусі 19 квітня 2010 року на особисте запрошення Президента Олександра Лукашенка.

Нова влада Киргизії неодноразово зверталася до Білорусі з проханням про видачу К.Бакієва, але діставала відмову. На думку білоруської сторони, правових підстав для задоволення цього прохання немає.