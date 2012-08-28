В Киргизстані напали на Білоруське посольство

У посольство кидали каміння, яким побили вікна і пошкодило меблі.

За повідомленнями Радіо Свобода, серед учасників протесту були родичі загиблих у перебігу повстання проти влади Курманбека Бакієва 2010 року.

Минулого тижня Киргизстан відкликав для консультацій свого посла з Білорусі через «відсутність реакції білоруської сторони» на ноту Киргизстану з вимогою негайно арештувати і видати Джаниша Бакієва.

Киргизстан звернувся до Білорусі у справі Джаниша Бакієва після того, як позаминулого тижня в інтернеті з’явилися його знімки, зроблені, як стверджують, у Мінську.