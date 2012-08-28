В Киргизстані напали на Білоруське посольство
16:52, 28 серпня 2012Світ
1545 0
Сьогодні в столиці Киргизстану Бішкеку кілька десятків людей напали на посольство Білорусі, вимагаючи негайної видачі колишнього президента Курманбека Бакієва і його брата Джаниша Бакієва.
Джаниш Бакієв знайшовся в Білорусі, фото Gazeta.kz
У посольство кидали каміння, яким побили вікна і пошкодило меблі.
За повідомленнями Радіо Свобода, серед учасників протесту були родичі загиблих у перебігу повстання проти влади Курманбека Бакієва 2010 року.
Минулого тижня Киргизстан відкликав для консультацій свого посла з Білорусі через «відсутність реакції білоруської сторони» на ноту Киргизстану з вимогою негайно арештувати і видати Джаниша Бакієва.
Киргизстан звернувся до Білорусі у справі Джаниша Бакієва після того, як позаминулого тижня в інтернеті з’явилися його знімки, зроблені, як стверджують, у Мінську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter