На єгипетському телебаченні знову з'явилися телеведучі в хиджабах

В неділю, 2 вересня, на єгипетському телебаченні новини вперше за 50 років зачитувала телеведуча в хиджабі, повідомляє Agence France-Presse.

Нею стала співробітниця місцевого "Першого каналу" Фатіма Набіль. Вона з'явилася в кадрі в чорному костюмі та хиджабі кремового кольору.

До приходу до влади ісламіста Мохаммеда Мурсі жінки могли працювати на єгипетському телебаченні в хиджабі тільки в тому разі, якщо вони не потрапляли в кадр. До Набіль жінка з покритою головою, за даними державного ТБ, з'являлася на телебаченні близько 50 років тому, зауважує AP.

Напередодні появи Фатіми Набіль в хиджабі, 1 вересня, міністр інформації Салах Абдель Максуд заявив приватному супутниковому каналу, що він не бачить причини, за якої жінка з покритою головою не могла би представляти національні новини. Сама Набіль заявила газеті партії "Брати-мусульмани", лідером якої був до свого обрання президент М.Мурсі, що революція "нарешті" дійшла до єгипетських ЗМІ.

Після приходу до влади М.Мурсі західні країни висловлювали побоювання, що Єгипет перестане бути світською державою. Президент обіцяв, що цього не станеться, а Єгипет при ньому стане "цивільною, конституційною і сучасною державою", зазначає Lenta.ru.