За місяць в Росії здійснили 13 нападів на журналістів

Про це УНІАН повідомили в службі моніторингу Фонду захисту гласності.

Також було зафіксовано один напад на редакцію (газета «Родная нива», Іванівська область).

За даними фонду, за минулий місяць було виявлено п'ять спроб цензури, шість випадків кримінального переслідування журналістів і ЗМІ, п'ятеро журналістів за місяць були затримані поліцією.

Крім того, троє російських журналістів зіткнулися з погрозами, одній газеті («Взятка», Республіка Чувашія) відмовили у друкуванні. У трьох газет минулого місяця був вилучений тираж, три ЗМІ припинили роботу. Крім того, був зафіксований вихід видання - двійника газети «Из рук в руки. Псков».

У 39 випадках журналістам було відмовлено в доступі до інформації.