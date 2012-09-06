У Туреччині вибухнув склад боєприпасів: 25 загиблих

Як повідомляє РІА «Новости», за даними Генштабу Збройних сил Туреччини, вибух пролунав у середу ввечері на складі, де зберігаються бойові гранати. Поранення дістали також четверо військових. Причина НП з'ясовується.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на складі проводилася інвентаризація.

Вибух був таким потужним, що в адміністративному центрі провінції відключилася електроенергія, в багатьох будинках, розташованих поряд з військовою частиною, вилетіли шибки, місцеві жителі в паніці вибігли на вулицю, вважаючи, що стався сильний землетрус.