Десятки людей увірвалися до парламенту Панами

Як сказав журналістам голова парламенту Серхіо Гальвес, депутати мусили перервати своє засідання, що проходило за закритими дверима.

За першими повідомленнями, десятки людей прорвалися через охорону парламенту, незважаючи на те, що навколо будинку розташувалася поліція по боротьбі з заворушеннями. Додаткові сили були стягнуті до парламенту після попередніх акцій протесту. Протягом усього четверга навколо парламенту тривали сутички демонстрантів з поліцією.

Опозиція вважає, що запропоновані за ініціативою президента Панами Рікардо Мартінеллі зміни ставлять під загрозу демократію в країні і створюють додаткові сприятливі умови правлячій партії для перемоги на виборах 2014 року, повідомляє РІА "Новости".