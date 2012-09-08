Російський бойовий вертоліт Мі-35 врізався в гору: загинули троє людей

17:22, 08 вересня 2012
Світ
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У Дагестані (РФ) зазнав аварії бойовий вертоліт Мі-35.

Мі-5

Загинули три члени екіпажу, передає РІА «Новости».

Аварія сталася при зіткненні з горою, коли вертоліт перелітав через перевал. Польоти Мі-35 припинено.

"За попередніми даними, вертоліт із землі не обстрілювали, причиною НП стали погані метеоумови", - сказав представник Міноборони РФ.

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