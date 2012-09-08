Російський бойовий вертоліт Мі-35 врізався в гору: загинули троє людей
17:22, 08 вересня 2012Світ
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У Дагестані (РФ) зазнав аварії бойовий вертоліт Мі-35.
Мі-35 врізався в гору
Загинули три члени екіпажу, передає РІА «Новости».
Аварія сталася при зіткненні з горою, коли вертоліт перелітав через перевал. Польоти Мі-35 припинено.
"За попередніми даними, вертоліт із землі не обстрілювали, причиною НП стали погані метеоумови", - сказав представник Міноборони РФ.
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