Китай не визнав купівлю Японією спірних островів

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві МЗС КНР.

10 вересня японський уряд ухвалив офіційне рішення про придбання трьох з п'яти спірних з Китаєм островів Дяоюйдао (японська назва Сенкаку) у приватних власників. За інформацією японських ЗМІ, угода про придбання трьох островів архіпелагу - Уоцурідзіма, Кітакодзіма і Мінамікодзіма - буде укладена у вівторок, її сума становитиме 2,05 мільярди ієн (26,28 мільйона доларів).

"Китайський уряд незмінно вважає, що так зване "придбання" японським урядом островів Дяоюйдао є цілковито незаконним і нечинним. Це жодною мірою не змінює історичного факту окупації Японією китайській території і не підриває суверенітет Китаю над островами Дяоюйдао", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства .

У Пекіні зазначають, що не будуть "спокійно спостерігати за тим, як порушується суверенітет країни". "Китайська сторона настійно закликає Японію негайно припинити будь-які дії, що загрожують суверенітетові КНР", - цитує РІА "Новости", в іншому випадку, зазначають його автори, Японії "доведеться мати справу з серйозними наслідками, що випливають з її дій".

За оцінкою китайської сторони, дії Японії з націоналізації Дяоюйдао серйозно зневажають історичні факти і норми міжнародного права.

Японія стверджує, що займає острови з 1895 року. У Пекіні, в свою чергу, нагадують, що на японських картах 1783 і 1785 років Дяоюйдао позначені як китайська територія. Після Другої світової війни острови перебували під контролем США і були передані Японії в 1972 році. У Китаї вважають, що Японія незаконно утримує острови, які вперше відкриті китайцями і відпочатку отримали китайські назви. Японія ж вважає, що Китай і Тайвань стали претендувати на острови з 1970-х років, коли з'ясувалося, що цей район багатий на корисні копалини.