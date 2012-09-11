Китай вивів флот до островів, яких не може поділити з Японією

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Японський уряд 10 вересня прийняв офіційне рішення про придбання трьох з п'яти спірних з Китаєм островів Сенкаку у приватних власників. За інформацією японських ЗМІ, угода про придбання трьох островів архіпелагу - Уоцурідзіма, Кітакодзіма і Мінамікодзіма - була укладена вранці у вівторок.

Пекін раніше оголосив цю операцію незаконною і недійсною та попередив про можливі "серйозні наслідки".

За інформацією агентства Сіньхуа, вранці у вівторок два китайських патрульних кораблі увійшли до вод Сенкаку для контролю над ситуацією в регіоні та захисту суверенітету Китаю над цією територією, пише РІА "Новости".

Японія стверджує, що займає острови з 1895 року. У Пекіні, в свою чергу, нагадують, що на японських картах 1783 і 1785 років Дяоюйдао позначені як китайська територія. Після Другої світової війни острови перебували під контролем США і були передані Японії в 1972 році. На Тайвані і в континентальному Китаї вважають, що Японія утримує острови незаконно. Японія вважає, що Китай і Тайвань стали претендувати на острови з 1970-х років, коли з'ясувалося, що цей район багатий на корисні копалини.