У Непалі автобус впав у річку: загинуло 27 людей

Внаслідок ДТП загинуло не менше 27 людей, ще 11 пасажирів дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними непальських правоохоронних органів, аварія сталася вдосвіта приблизно в 400 км на північний захід від столиці Непалу Катманду.

Потерпілі доставлені в довколишні лікарні. Причини аварії з'ясовуються.