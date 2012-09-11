У Непалі автобус впав у річку: загинуло 27 людей
10:12, 11 вересня 2012Світ
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На заході Непалу автобус з'їхав з гірської дороги і впав у річку.
Внаслідок ДТП загинуло не менше 27 людей, ще 11 пасажирів дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними непальських правоохоронних органів, аварія сталася вдосвіта приблизно в 400 км на північний захід від столиці Непалу Катманду.
Потерпілі доставлені в довколишні лікарні. Причини аварії з'ясовуються.
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