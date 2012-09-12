"Епідемія" отруєнь метиловим спиртом дісталася Польщі та Словаччини

Інциденти, пов'язані з отруєнням неякісним алкоголем, що містить метиловий спирт, зафіксовані вже не тільки в Чехії, але і в сусідніх Польщі та Словаччині, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

За цими даними, на цей час кількість померлих від отруєння в Чеській республіці становить 16 осіб, в Польщі загинуло двоє, ще один смертельний випадок зафіксований у Словаччині. Крім того в чеській державі близько 30 людей в результаті отруєння отримали важкі захворювання, деякі з потерпілих осліпли.

Як відомо, уряд Чехії заборонив продаж на розлив алкогольних напоїв міцністю 30% і вище через зростання числа отруєнь метиловим спиртом. Поліція вжила перевірку безлічі закладів з алкоголем і ресторанів.

За результатами інспекції близько 400 закладів громадського харчування, в 70 з них були виявлені випадки торгівлі контрафактним алкоголем. За словами представника поліції Чехії Вацлава Куцери, за підозрою в причетності до торгівлі напоями, що містять метанол, арештовано двоє людей.