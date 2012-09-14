Британія може вивести частину військ з Афганістану раніше, ніж планувала

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті Guardian.

За словами міністра, ще півроку тому фахівці наполягали на тому, щоб «підтримувати чисельність військ настільки довго, наскільки це можливо». Але, додав він, командування міжнародних сил було «здивоване тим, наскільки швидко афганці змогли взяти на себе левову частку відповідальності», - цитує Радіо Свобода.

Велика Британія планує вивести з Афганістану до кінця цього року 500 солдатів і залишити надалі для допомоги місцевим силам безпеки 9 тисяч військових. Водночас міністр оборони Філіп Гаммонд твердить, що повідомлення, які він отримує, свідчать про можливість наступного зменшення чисельності військ у 2013 році.