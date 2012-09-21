Придністров'я шість років не платить за російський газ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Євген Шевчук сказав у Москві на засіданні комітету Держдуми РФ у справах СНД.

«Не секрет, у принципі, – ми не ведемо розрахунки за газ. Ці ресурси використовуються для погашення дефіциту з 2006 року», - сказав Є.Шевчук.

Він відзначив, що дефіцит бюджету у Придністров'ї становить 70%, і погашається він за рахунок допомоги, що надається Росією.

За його словами, головне завдання влади полягає у деблокуванні економічної діяльності.

Окрім цього, Є.Шевчук закликав російських депутатів сприяти відкриттю консульства Росії у Придністров'ї, оскільки там проживає 150 тис. російських громадян.

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Довідка УНІАН. АТ «Молдовагаз» утворене в 1999 році. Акціонерами компанії є ВАТ «Газпром» (50% акцій), уряд Республіки Молдова (35,33%), Кабінет міністрів Придністров'я (13,44%) і міноритарні акціонери (1,23%).



