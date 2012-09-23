Християни США упродовж 40 днів молитимуться про вибори біля Білого дому

За повідомленням агентства, засновник руху «Будинок молитви» Джейсон Херші (Jason Hershey) одержав офіційний дозвіл на молитву біля Білого Дому 24 години на добу протягом 40 днів.

Дж.Херші переконаний, що молитва допоможе його співвітчизникам зробити вибір вірного кандидата, який не перешкоджатиме їм «шукати Ісуса в надії, в перемозі і в подяці».

Молитва супроводжуватиметься музикою і сценічними постановками.

Президентські вибори в США відбудуться 6 листопада 2012 року. Зараз розрив між кандидатами в президенти - чинним главою держави Бараком Обамою і республіканцем Міттом Ромні - скоротився до мінімуму. За останніми даними опитування фонду Gallup, Б.Обама лідирує з 47% голосів, тоді як на підтримку М.Ромні висловилися 46% респондентів.

Більшість християнських церков і общин вже закликали свою паству до молитви про вибори і активну участь в них.