У Білорусі з колонії випустили опозиціонера

Про це власному кореспондентові УНІАН у Білорусі повідомила мати колишнього ув'язненого Лідія Коваленко. Син разом з дружиною зараз перебуває у неї.

«Наприкінці червня С.Коваленко написав прохання про помилування на ім'я Президента Білорусі Олександра Лукашенка», - сказала Л.Коваленко.

Як розповідала журналістам у липні дружина опозиціонера після побачення з чоловіком у колонії, він змушений був це зробити під тиском адміністрації.

«Він 24 або 25 червня написав. Йому обіцяли, що до 3 липня буде зі своєю сім'єю. Він написав на ім'я Президента півтора рядка: «Прошу вас мене помилувати», - сказала тоді Олена Коваленко.

За її словами, найсильніший тиск на С.Коваленка чинився з боку адміністрації колонії, коли він перебував у карцері за чергове порушення режиму.

«Там були дуже погані умови: дах протікав, вікно було розбите, і коли був дощ, то затікала вода. За ніч треба було 5-6 разів вставати робити фізичні вправи, щоб не замерзнути. Саме в цей час до нього приходили по кілька разів на день і вимагали, щоб він написав покаяння, що він зробив хуліганський вчинок, а не політичну акцію, як це було насправді», - зазначила О.Коваленко.

Довідка УНІАН. С.Коваленка було затримано 19 грудня 2011 року за звинуваченням в ухиленні від відбування покарання у вигляді обмеження свободи (ст. 415 Кримінального кодексу Білорусі). Йдеться про покарання, яке було винесено опозиціонерові у травні 2010 року за вивішування біло-червоно-білого прапора на головній новорічній ялинці Вітебська.

У лютому цього року С.Коваленка засудили на 2 роки і один місяць позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Відразу після затримання він оголосив голодовку протесту, яка тривала близько двох місяців з невеликими перервами.