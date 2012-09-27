Міністр економіки Грузії орендує квартиру, бо не має змоги купити власну

Про це вона розповіла в ефірі «5 каналу».

«На моєму прикладі, і на прикладі будь-кого з моїх колег можу сказати ... Я сама біженка з Абхазії, я народилася в Сухумі і через це багато років потім жила в Канаді. Повернулася до Грузії в 2010 році. На сьогодні я орендую квартиру, тому що в мене зарплата, яка не дозволяє (купити - ред.)... Зарплата, якщо в доларах, виходить десь 2 тисячі доларів», - розповіла Віра Кобалія.

Довідка УНІАН. Вірі Кобалії - 31 рік. Після повернення до Грузії очолювала неурядову організацію "Коаліція за справедливість".

3 липня 2010-го - міністр економіки і стійкого розвитку Республіки Грузія.



Батько Віри Кобалії — Отарі Кобалія є власником пекарні у Ванкувері.