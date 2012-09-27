Грузія не бачить позитивного досвіду в українських реформах

Про це в ефірі «5 каналу» розповіла міністр економіки Грузії Віра Кобалія.

«У першу чергу я вважаю, що наші відносини між Україною і Грузією повинні все більше розвиватися на рівні економічному, на рівні спілкування людей, на рівні туризму і так далі. Якщо чесно, ми завжди говоримо, що у нас модель створена з багатьох різних реформ які ми взяли з досвіду Сінгапуру, з Естонії ми взяли і з багатьох інших країн. На даний момент поки з України ми не брали », - заявила Кобалія.