ЄС сьогодні спростить візовий режим з Молдовою

Європейський Союз підпише сьогодні з Молдовою угоду про полегшення візового режиму і угоду про реадмісії осіб, що незаконно перебувають. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. Обидва ці документи, які будуть підписані в Брюсселі, набудуть чинності 1 січня 2008 р. Як відзначає молдавський МЗС, рішення про підписання угод, які були парафовані 25 квітня 2007 р. в ході візиту до Молдови комісара ЄС з юстиції і безпеки Франка Фраттіні, було прийнято європейськими чиновниками 9 жовтня.

РБК-Україна