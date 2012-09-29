У Німеччині підготували заміну Ангелі Меркель

Про це оголосило керівництво соціал-демократів - головної опозиційної партії країни.

Штайнбрюк з 2002 до 2005 року був прем'єр-міністром найбільшої за населенням федеральної землі Північний-Рейн Вестфалія, був запрошений на посаду міністра фінансів у першому федеральному коаліційному уряді Ангели Меркель і посідав це місце до 2009 року.

Тепер 65-річний Штайнбрюк стане основним суперником нинішнього канцлера Ангели Меркель, яка очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС). Останнім часом ХДС зазнав ряд поразок на регіональних виборах.

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На церемонії оголошення його кандидатом у штаб-квартирі соціал-демократів в Берліні Пеєр Штайнбрюк сказав: "Я приймаю цей вибір партії та виклик долі з честолюбною метою - з партією соціал-демократів і для неї виграти наступні парламентські вибори".

У Штайнбрюка - репутація компетентного фахівця в галузі фінансів і яскравого оратора. На думку оглядачів, він може скласти серйозну конкуренцію Меркель і має непогані шанси привести соціал-демократів до перемоги на виборах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Соціал-демократи заявили також, що виключають коаліцію з партією Меркель і планують у разі перемоги скласти уряд у коаліції з "зеленими", а якщо знадобиться - і з вільними демократами. Кілька днів тому Штайнбрюк оприлюднив свою програму в галузі фінансів, яка передбачає створення банками Німеччини 200-мільярдного власного фонду на випадок криз та обмеження зарплат керівної ланки.