У Росії під час пожежі на уральському заводі загинули семеро осіб
12:25, 29 вересня 2012Світ
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Під час пожежі на заводі з переробки нафтових шламів у Ханти-Мансійському окрузі Росії загинули семеро осіб.
Про це РІА «Новости» повідомили в Уральському регіональному центрі МНС.
"При розборі завалів на місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого", - сказав співрозмовник агентства.
Таким чином, за уточненими даними, семеро осіб загинули й восьмеро постраждали.
Завод розташований на 66-му кілометрі траси Тюмень - Ханти-Мансійськ. Горіли два металеві ангари, площа займання досягала чотирьох тисяч квадратних метрів.
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