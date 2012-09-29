У Росії під час пожежі на уральському заводі загинули семеро осіб

12:25, 29 вересня 2012
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Під час пожежі на заводі з переробки нафтових шламів у Ханти-Мансійському окрузі Росії загинули семеро осіб.

Про це РІА «Новости» повідомили в Уральському регіональному центрі МНС.
"При розборі завалів на місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, за уточненими даними, семеро осіб загинули й восьмеро постраждали.

Завод розташований на 66-му кілометрі траси Тюмень - Ханти-Мансійськ. Горіли два металеві ангари, площа займання досягала чотирьох тисяч квадратних метрів.

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