У Росії під час пожежі на уральському заводі загинули семеро осіб

Про це РІА «Новости» повідомили в Уральському регіональному центрі МНС.

"При розборі завалів на місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, за уточненими даними, семеро осіб загинули й восьмеро постраждали.

Завод розташований на 66-му кілометрі траси Тюмень - Ханти-Мансійськ. Горіли два металеві ангари, площа займання досягала чотирьох тисяч квадратних метрів.