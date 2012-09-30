РПЦ бажає каяття Pussy Riot

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мосміськсуду.

«Розгляд касаційних скарг засуджених Надії Толоконникової, Марії Альохіної і Катерини Самуцевич, а також їх захисту на вирок Хамовницького районного суду Москви відбудеться 1 жовтня 2012 року в залі 338 об 11.00», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідно до клопотань Н.Толоконникової, М.Альохіної і К.Самуцевич судом буде забезпечено їх особисту участь у засіданні.

В офіційному коментарі голови Синодного інформаційного відділу РПЦ Володимира Легойди у зв'язку з розглядом цієї справи, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, наголошується, що «церква щиро бажає каяння тих, хто осквернив святе місце, будучи переконана, що це принесе користь їх душам».

«Ще раз повторюємо, що такі діяння, які чинять замах на почуття віруючих, заслуговують на засудження і не можуть залишатися безкарними, хоч би чим їх намагалися виправдати. Таку позицію займають і переважна більшість наших співгромадян», - заявив В.Легойда.

Він відзначив, що в разі якщо якісь слова засуджених свідчитимуть про каяття, про переосмислення ними скоєного, хотілося б, аби це не залишилося поза увагою, і аби ті, хто переступив закон знайшли можливість встати на шлях виправлення.

7 вересня чоловік Н.Толоконникової Петро Верзілов заявив УНІАН, що захист розраховує на зниження терміну ув'язнення для дівчат.

«Ми знаємо, що термін буде дещо скорочено, але наскільки, нам не відомо. Перший вирок – це і є позиція Путіна у цій справі. Тому ми не очікуємо, що час ув’язнення буде суттєво зменшено», - сказав він.

При цьому П.Верзілов наголосив, що дівчата з Pussy Riot не шкодують про свою акцію.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot в храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Троє учасниць групи - Надію Толоконникову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич - 17 серпня було засуджено до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі.

Наразі поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.