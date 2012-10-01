Грузія сьогодні обирає парламент

В ході голосування на чотирирічний термін будуть обрано 150 народних представників, передає РІА «Новости».

Серед 150 депутатів 77 осіб будуть обрані за пропорційною системою, тобто за партійними списками. За "партійні" місця змагаються два виборчі блоки і 14 партій, вони зможуть пройти до парламенту, якщо наберуть 5% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Ще 73 парламентарії пройдуть за одномандатними округами. Виборцям доведеться робити вибір з 2805 кандидатів і за партійними списками, і за одномандатними округами. У мажоритарних округах йтимуть так само тільки кандидати від партій.

Як зазначають спостерігачі, основна боротьба за більшість у парламенті розгоорнеться між партією Президента Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" і виборчим блоком мільярдера Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія".

За даними ЦВК, в Грузії зареєстровано 3 мільйони 613 тисяч 851 виборець. Вибори будуть визнані такими, що відбулися, в тому випадку, якщо кількість тих, що проголосував, досягне 1/3 виборців.

Для майбутніх виборів у Грузії створено 3684 виборчі дільниці у 84 виборчих округах. Проте виборчі дільниці будуть відкриті лише у 73, оскільки в 11 округах, розташованих в Абхазії і Південній Осетії, грузинська юрисдикція не діє. За кордоном відкритого 47 виборчих дільниць у 44 містах 37 країн світу.

За приблизними даними, за ходом виборів спостерігатиме 33 тисячі місцевих і понад 600 міжнародних спостерігачів.

Також зареєстровано 93 організації місцевих і зарубіжних ЗМІ, які представлять 1488 журналістів, які пишуть і знімають.

Буквально за тиждень до голосування ЦВК Грузії ухвалила рішення, яке істотно обмежило права журналістів, особливо телерепортерів. Їм практично заборонили вільну фото- і відеозйомку на виборчих дільницях, хоча Виборчий кодекс країни не дозволяє працювати фоторепортерам лише в кабінках для голосування.