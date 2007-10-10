Москва просить не змішувати політику з російським газом

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ закликає не політизувати ситуацію з поставками російського газу до України.

"Ніякого політичного підгрунтя в ситуації, коли гроші мали виплатити і не виплатили, не існує", - сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви західних політиків про нібито наявне політичне підгрунтя в питанні поставок російського газу в Україну, передає РІА «Новости».

"Ситуація врегульована, і приводів для політизування я не бачу", - додав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що Росія є надійним партнером у галузі енергопоставок і жодного разу не порушувала взятих на себе зобов`язань.

"Ми вже не раз говорили, що Росія є надійним постачальником, ми не порушили жодного контракту, жодного зобов`язання і завжди, коли нас намагаються звинуватити в зворотному, ми просимо наших критиків пред`явити хоча б один приклад порушення нами своїх зобов`язань", - сказав С.ЛАВРОВ. "На це прохання ми жодного разу відповіді не одержали", - наголосив він.

Глава МЗС Росії заявив, що російська сторона хоче бачити Україну "стабільною і передбачуваною країною".

"Ми хочемо зберегти динаміку економічних зв`язків між нашими країнами і не хочемо повернення до тієї ситуації складнощів і невизначеності, яка була в 2005 році", - сказав С.ЛАВРОВ. Він зазначив, що в Москві прагнуть до збереження і підвищення рівня взаємодії між урядами Росії і України. За словами російського міністра, напередодні була досягнута домовленість про вирішення питань оплати за поставки газу до України.

"Два уряди змогли оперативно, по-діловому, домовитися", - сказав С.ЛАВРОВ.

Він відзначив, що "ці домовленості важливі з погляду надійності України як партнера щодо транзиту російського газу".

Як повідомлялося, напередодні заступник голови комітету у міжнародних справах сенату США Річард ЛУГАР прокоментував російсько-українські відносини. Він піддав критиці дії Москви після виборів, що пройшли в Україні.

"Через два дні після виборів "Газпром" заявив про величезний борг Києва за газ. Фактично росіяни тим самим сказали: якщо ЯНУКОВИЧ не переміг, то ми хочемо одержати свої гроші зараз", - заявив Р.ЛУГАР.