На виборах у Грузії підраховані 94% протоколів

У президентського "​​Єдиного Національного руху" - 40,14%.

У християн-демократів - 2,04%, Лейбористської партії - 1,25%.

Усі решта партій набрали менше одного відсотка голосів, повідомляє Центральна виборча комісія Грузії.

До парламенту проходять партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр.

За мажоритарною системою "Грузинська мрія" отримала більше голосів у 38 округах, "Єдиний нацрух" - у 34. Поки немає даних з одного округу.