На виборах у Грузії підраховані 94% протоколів
23:42, 02 жовтня 2012Світ
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Блок "Грузинська мрія" після підрахунку 94,05% протоколів лідирує на виборах за партійними списками з 55,08% голосів.
У президентського "Єдиного Національного руху" - 40,14%.
У християн-демократів - 2,04%, Лейбористської партії - 1,25%.
Усі решта партій набрали менше одного відсотка голосів, повідомляє Центральна виборча комісія Грузії.
До парламенту проходять партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр.
За мажоритарною системою "Грузинська мрія" отримала більше голосів у 38 округах, "Єдиний нацрух" - у 34. Поки немає даних з одного округу.
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