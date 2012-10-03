США допоможуть сирійським повстанцям на відвойованій території

Про це заявила офіційний представник державного департаменту Вікторія Нуланд.

"Ми чітко дали зрозуміти, що дивимося на це лише з точки зору надання допомоги опозиції і говоримо лише про невійськову допомогу, про навчання, про спроби допомогти тим сирійцям, які намагаються відновити управління в тих частинах країни, які звільнені з-під впливу режиму" , - сказала вона.