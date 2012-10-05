Нова влада в Грузії не має наміру повертатися в СНД

09:37, 05 жовтня 2012
Світ
1297 0

Прес-спікер опозиційного блоку Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія", який, за попередніми даними ЦВК, перемагає на парламентських виборах, вважає заяву Олександра Лукашенка про можливе повернення Грузії до складу СНД несерйозною.

У Іванішвілі кажуть, що їхній шлях - Європа

"Європейська інтеграція Грузії залишається нашою головною, незмінною і однією з найважливіших цілей на цей момент, заява президента Білорусі - несерйозна і абсурдна", - сказала Майя Панджікідзе РІА "Новости".

За її словами, це питання не обговорювалося і на зустрічах з представниками коаліції, оскільки воно "не варте уваги і коментарів".

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір ініціювати повернення Грузії до числа країн-учасниць СНД. Він розраховує, що саміт СНД наступного року відбудеться в Мінську, тому буде "всіляко ініціювати повернення Грузії в СНД".

Про вихід Грузії зі складу СНД Саакашвілі заявив після військового конфлікту в Південній Осетії в серпні 2008 року. Ініціативу президента 14 серпня підтримав грузинський парламент, а 18 серпня МЗС Грузії сповістив виконавчий комітет СНД про вихід країни зі Співдружності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter