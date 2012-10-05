Нова влада в Грузії не має наміру повертатися в СНД
Прес-спікер опозиційного блоку Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія", який, за попередніми даними ЦВК, перемагає на парламентських виборах, вважає заяву Олександра Лукашенка про можливе повернення Грузії до складу СНД несерйозною.
"Європейська інтеграція Грузії залишається нашою головною, незмінною і однією з найважливіших цілей на цей момент, заява президента Білорусі - несерйозна і абсурдна", - сказала Майя Панджікідзе РІА "Новости".
За її словами, це питання не обговорювалося і на зустрічах з представниками коаліції, оскільки воно "не варте уваги і коментарів".
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір ініціювати повернення Грузії до числа країн-учасниць СНД. Він розраховує, що саміт СНД наступного року відбудеться в Мінську, тому буде "всіляко ініціювати повернення Грузії в СНД".
Про вихід Грузії зі складу СНД Саакашвілі заявив після військового конфлікту в Південній Осетії в серпні 2008 року. Ініціативу президента 14 серпня підтримав грузинський парламент, а 18 серпня МЗС Грузії сповістив виконавчий комітет СНД про вихід країни зі Співдружності.