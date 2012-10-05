Назвали ТОП-10 країн з найбільшою кількістю мільярдерів

10-е місце в рейтингу країн проживання мільярдерів займає Канада, пишуть Вести. Там число офіційно зареєстрованих мільярдерів досягає позначки в 40 осіб, які ділять між собою $ 105 млрд. На 9-му рядку влаштувалася Бразилія, яка стала домівкою для 49 мільярдерів із статком в $ 300 млрд. Бразилія стала єдиною державою Латинської Америки, якій вдалося увійти в десятку. За останній рік стан бразильських мільярдерів приросла на 3,5%. 8-у позицію закріпила за собою Швейцарія. Батьківщина банків і одна з найстабільніших до останнього часу економік світу - Швейцарія - розмістила у себе 57 мільярдерів, які поділили між собою $ 125 млрд. У середньому кожен мільярдер ховає за пазухою $ 2,2 млрд.

На 7-му місці влаштувався Гонконг. У цьому регіоні, формально залежному від континентального Китаю, проживають 64 мільярдери із загальним статком у $ 190 млрд. У цьому немає нічого дивного, адже Гонконг вважається одним з головних фінансових центрів Азії.

6-й рядок у рейтингу займає Росія. У РФ числяться 97 мільярдерів із сумарним капіталом в $ 380 млрд. За останній рік кількість мільярдерів зросла на 17 осіб, однак загальний статок скоротилося на 29%.

Відкриває п'ятірку країн з найбільшою кількістю мільярдерів Індія. Тут притулок знайшли 109 мільярдерів із загальним статком усього в $ 190 млрд.

На 4-му місці влаштувалася Німеччина. Кількість мільярдерів в цій країні становить 137 осіб, які ділять між собою статок у $ 550 млрд. Німеччина є єдиною країною зони євро, що увійшла до списку країн з найбільшою кількістю мільярдерів, враховуючи тенденцію зниження добробуту в більшості країн блоку.

Бронзову медаль отримує Великобританія. У Сполученому Королівстві проживають 140 мільярдерів, які володіють $ 430 млрд. У Сполученому Королівстві найбільша кількість мільярдерів у Європі, країна випереджає за показником Німеччину на три особи, але відстає від Німеччини з точки зору загального добробуту групи на $ 120 млрд. У середньому на кожного з цих мільярдерів припадає $ 3,1 млрд. Срібло закріпив за собою Китай. У цій країні проживають 147 осіб, які ділять між собою $ 380 млрд. У середньому кожен китайський мільярдер володіє $ 2,6 млрд.

Золото в списку отримали Сполучені Штати Америки. На мільярдерів доводиться 480 осіб із загальним статком в $ 2,05 трлн. Незважаючи на економічні труднощі, за останній рік в США кількість мільярдерів збільшилась на 25 осіб, або на 5,5%, а сукупний статок збільшився на 8%.