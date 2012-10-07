ЗМІ: Грузинські силовики поспіхом залишають країну

13:18, 07 жовтня 2012
Світ
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Низка високопоставлених грузинських чиновників, зокрема колишній міністр внутрішніх справ Грузії Бачо Ахалая і заступник міністра оборони Дата Ахалая, спішно залишили країну.

Керівники грузинських силових структур залишають країну

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на грузинські ЗМІ.

Зокрема, за їхніми даними, брати Ахалая виїхали з Грузії в ніч на неділю, 7 жовтня. Повідомляється, що візи й закордонні паспорти для силовиків привезли безпосередньо в будівлю міністерства оборони. Звідти брати роз'їхалися на різних автомобілях. Куди вони виїхали, не уточнюється.

Керівник прес-служби міноборони Грузії Ніно Потржебська не змогла ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Також, із посиланням на повідомлення в соціальних мережах, повідомляється про те, що з Грузії виїхали високопоставлений поліцейський чиновник Мегіс Кардава і міністр юстиції Зураб Адеїшвілі. За даними "Эха Москвы", країну також залишили екс-міністр оборони Давид Кезерашвілі й голова парламентського комітету з національної безпеки минулого скликання Гіві Таргамадзе.

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Бачо Ахалая, який є давнім соратником Михайла Саакашвілі, опинився напередодні парламентських виборів у центрі скандалу і був відправлений у відставку. Опозиція опублікувала матеріали, що свідчать про тортури й згвалтування в тбіліській в'язниці, які, як стверджували автори компромату, здійснювалися за особистим наказом екс-голови МВС.

Як уточнює "Грузия Online" із посиланням на якихось очевидців, після поширення інформації про тортури брати Ахалая жили в так званому "апартаменті Ахалая" на дев'ятому поверсі будівлі генерального штабу Грузії.

Вибори до парламенту Грузії пройшли 1 жовтня. Перемогу на них здобула опозиційна коаліція "Грузинська мрія", набравши 54,85 відсотка голосів виборців. "Єдиний національний рух" президента Михайла Саакашвілі отримав 40,43 відсотка голосів.

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