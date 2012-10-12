Румунія кличе Туркменію на європейський ринок газу
Президент Румунії Траян Бесеску, який перебуває в Ашхабаді з офіційним візитом, заявив, що високо оцінює готовність Туркменістану взяти участь у постачанні енергоносіїв на європейський ринок.
Під час переговорів з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, Траян Бесеску підкреслив, що Румунія надає зміцненню і розвитку Південного енергокоридору високу важливість і тому вважає, що газопровід Nabucco - стратегічний фактор у цьому процесі.
Він висловив розуміння того, що Туркменістану, при всій його готовність стати постачальником енергоресурсів для європейського ринку, потрібні гарантії і надійність в тому, що стосується обсягів газових поставок.
"Ми, звичайно, хотіли б розвивати партнерство в реалізації проектів постачання енергоносіїв в європейському напрямку. Ми з цього питання сьогодні з вами провели переговори і вважаємо, що його треба реалізувати, реально втілити в життя", - сказав президент Гурбангули Бердимухамедов.
За підсумками переговорів президенти Румунії та Туркменістану підписали план дій щодо реалізації спільної заяви глав двох держав від 22 липня 2009 року.
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Також сторони підписали план дій між зовнішньополітичними відомствами двох країн на період 2013-2014 роки, меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі транспорту, а також меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму.Румунія - один із співзасновників проекту газопроводу Nabucco, покликаного доставляти природний газ із Прикаспійського регіону в Європу в обхід Росії.